Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров прокомментировал сообщения о повышении зарплат красноярских депутатов в два раза, сообщает Regions.ru.

"Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника", — заявил он.

Александров также отметил, что "тяжело считать чужие деньги и рассуждать по этой проблеме".

"Кому сколько платить - это целая политика. Вообще тяжело считать чужие деньги и рассуждать по этой проблеме. Любимая тема - почему учителям, врачам платят так мало, в 3-4 раза меньше депутатов? Ну, давайте депутатам вовсе не платить! Зачем депутату машина? Пусть ходит пешком. Зачем депутату рабочее место? Пусть пишет на пеньке, как Ленин. Кстати, Ленин в шалаше написал свой известный трактат "Государство и революция", отчего впоследствии сотряслись государственные устои России", — сказал он.