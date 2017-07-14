Президент пока не принимал никаких решений по ответных мерах РФ на высылку российских дипломатов из США, в целом ситуацию в Кремле считают неприемлемой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в ответ на действия США Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в РФ.

Накануне заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству".

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.