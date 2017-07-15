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Культовая группа "Руки вверх" выступит в Алтайском крае 15 июля

, ИА "Амител"
Поп-коллектив порадует жителей Заринска в рамках празднования Дня города

Фото: newsmuz.com

Жители Алтайского края смогут послушать хиты культовой в нашей стране группы "Руки вверх", которая выступит 15 июля на Дне города в Заринске.

Напомним, что традиционно этот праздник отмечается в Заринске одновременно с Днем металлурга. Кроме "Руки вверх" в город приедут Владимир Кузьмин и ансамбль "Лейся песня".

Отметим, что День города в Заринске в последние годы отмечается очень широко. Например, в 2016-м главной звездой праздника стал Дима Билан, устроивший настоящий фурор.

Также перед заринчанами выступил Игорь Саруханов.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.07.2017 08:19
- гость -

Культовая??????

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