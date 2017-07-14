Школьник из Москвы стал абсолютным победителем Международной олимпиады по химии, которая проходила в Таиланде с 6 по 14 июля, сообщает Минобрнауки России.

"Наши школьники только что завершили выступление на международной олимпиаде по химии, показав блестящие результаты, включая лучший результат всего соревнования. Каждый наш участник возвращается домой с медалью, доказав в очередной раз высокий уровень отечественной химической школы", - поздравила победителей олимпиады министр образования и науки Ольга Васильева.

Всего в соревновании приняли участие представители 76 стран.