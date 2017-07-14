Президент Владимир Путин в ходе визита в Белогородскую область посетил одну из школ, в строительстве которой принимают участие студенческие стройотряды, пишет LIFE.

Внутреннюю отделку в новой школе в Белгороде делали 40 человек из Белогородского технологического университета. Путин осмотрел качество работ и поговорил со студентами.

Командир стройотряда Андрей Батурин выступил с предложением к главе государства сделать образование по рабочим специальностям для членов стройотрядов бесплатным. Например, по профессиям штукатура, проводника или плотника.

"Сделаем!" — пообещал Путин.

Также он рассказал про свою работу плотником: "Мы занимались ремонтом небольших домов. В соответствии с объемом нам платили заработную плату и под нее подгоняли специальность".