Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru

Полиция в Барнауле провела учения по пресечению массовых беспорядков – силовики с щитами и дубинками отработали действия, усмиряя условных футбольных фанатов.

"Бригада" хулиганов спортивного телосложения сошлась со стражами порядка вечером в пятницу, 14 июля, на стадионе "Рубин".

Встреча на футбольном поле, как и ожидалось, закончилась не в пользу агрессивно настроенных (согласно легенде) молодых людей. Слаженные работа полицейских, закованных в шлемы, оказалась эффективнее, нежели действия их оппонентов.

Как проходили учения, смотрите в нашем фоторепортаже.