Россиянка ранена при нападении на отель в Хургаде

В результате нападения неизвестного с ножом в одном из отелей в египетской Хургаде ранена гражданка РФ, в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генконсульство России в Хургаде.

"По предварительным данным, в результате нападения ранена гражданка РФ. Женщина получила несколько ножевых ранений", — сказал собеседник агентства.

По его словам, раненая находится под присмотром врачей, "и в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает".

Ранее сообщалось, что при нападении на отель в Хургаде погибли двое туристов, предположительно из Украины, еще четверо получили ранения. Нападавший был задержан.

Предварительное расследование показало, что, вероятнее всего, преступник проник на территорию отеля через пляж, приплыв от расположенной неподалёку публичной зоны отдыха.