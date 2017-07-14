Путину в Белгороде пожелали чаще отдыхать

Жители Белгорода на встрече с президентом России Владимиром Путиным пожелали главе государства не забывать об отдыхе, передает ТАСС.

Глава государства неожиданно решил остановить кортеж и пообщаться с жителями микрорайона "Улитка" после того, как осмотрел строящуюся здесь школу и направился на Лебединский ГОК.

Сделав фото с ребенком, подбежавшим к нему, Путин поинтересовался у встретивших его белгородчан, как им нравится новый микрорайон. Они ответили, что очень довольны.

"Отдыхайте побольше!" — пожелал Путину один из участников встречи.

"Я почти как на отдыхе здесь у вас", — ответил ему с улыбкой глава государства.