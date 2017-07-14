Госдума приостановила заседание из-за протекшей крыши

В Госдуме объявили десятиминутный перерыв после того, как вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая обнаружила, что течёт крыша, сообщает LIFE.

Причиной стал сильный дождь, который начался в Москве сегодня днем.

"Крыша течет", — отметила Яровая во время выступления на пленарном заседании.

После этого замечания первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков объявил о перерыве.

Там, где сильнее всего капало с крыши, пакетами накрыли столы и планшеты для голосования.