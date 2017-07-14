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Путина удивило в Трампе "умение слушать" и "живо реагировать"

, ИА "Амител"
Первая встреча Трампа и Путина прошла 7 июля на саммите G20 в Гамбурге

Фото: Discred.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского Горно-обогатительного комбината рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Дождь.

"Что меня удивило немножко и что я не ожидал: он умеет слушать. <...> Это не всегда бывает. Это чрезвычайно важно уметь слушать и живо реагировать", — рассказал Путин.

Он отметил, что именно поэтому "есть шансы надеяться, что диалог будет развиваться дальше". Путин добавил, что если бы на встрече не было журналистов, он бы рассказал больше.

Первая встреча Трампа и Путина прошла 7 июля на саммите G20 в Гамбурге. Переговоры лидеров США и России длились более двух часов. Трамп назвал встречу с Путиным "потрясающей".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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