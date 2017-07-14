Президент России Владимир Путин считает порядочность главным лидерским качеством в современном мире. Об этом он заявил на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, пишет RT.

"Порядочностью. На это накладывается все остальное. Если этого базиса, фундамента нет, все остальное бессмысленно", — сказал Путин, отвечая на вопрос, какие ключевые качества должны быть присущи лидеру в условиях современного мира.

Президент отметил, что лидеру также необходимы профессионализм и современные знания.

"Поэтому, второе, я бы сказал - умение постоянно учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя", — подчеркнул Путин.