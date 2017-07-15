Издание Foreign Policy в пятницу сообщило, что получило от хакера под псевдонимом Джонни Уолкер электронные письма высокопоставленного сотрудника госдепа США, специализирующегося на России, передает "Интерфакс".

По утверждению редакции, в ее распоряжении оказалась корреспонденция за последние два года с почтового аккаунта на Gmail: это переписка с сотрудниками ЦРУ и других разведывательных ведомств, основными СМИ, неправительственными организациями и международными фондами.

Журнал не стал разглашать имя сотрудника Госдепа, однако сообщил, что речь идет о человеке, занимающем высокую должность в управлении разведки и исследований. Анонимный собеседник издания рассказал, что это лучший специалист по России в администрации США.

Редакция Foreign Policy не были единственным адресатом хакера: он разослал письмо со взломанной перепиской сразу нескольким получателям.

В Госдепе информацию о взломе не подтвердили и не опровергли, сообщив при этом, что знают о множестве подобных случаев.