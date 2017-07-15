Мужчина из Саратовской области просит помочь вернуть ему 6-летнюю дочь из тюрьмы в Турции, сообщает паблик MASH.

Ребенка задержали с матерью в аэропорту в Стамбуле после того, как они пытались пересечь границу с Сирией.