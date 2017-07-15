Глава Чечни Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO рассмеялся в ответ на вопрос корреспондента о "чеченских геях", пишет Lenta.ru

Когда его попросили прокомментировать ранее распространенную в СМИ информацию о якобы происходивших в регионе похищениях и пытках гомосексуалистов, он выразил недоумение тем, что ему задаются подобные вопросы.

"Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас", — заявил Кадыров.

"Чтобы не было. Чтобы очистить кровь. Если есть такие, пусть забирают там", — добавил глава республики.