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Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении властей страны не допустить, чтобы производители и продавцы бензина "задирали цены", однако их искусственного занижения тоже не будет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова президента, произнесенные в ходе встречи с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

"Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены (на бензин), и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы", — заявил глава государства, добавив, что искусственное занижение цен является нецелесообразным и в итоге вредящим экономике в целом.

Президент отметил, что для некоторых потребителей бензина власти в РФ в "определенные сезоны" пытаются удерживать цены на более низком уровне. Таковыми потребителями, отметил Путин, являются сельхозпроизводители при посеве и уборке урожая.

По словам Путина, российское правительство разрабатывает "целый ряд механизмов поддержки, договоренностей с производителями, посредниками и продавцами". Путин отметил положительную работу в этом направлении, добавив, что со временем будут обеспечены потребности как потребителей, так и производителей. Также глава государства добавил, что цены на бензин в стране увеличиваются из-за "внешней конъюнктуры". "Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый "железный занавес", — цитирует агентство Путина.

Также он добавил, что в РФ цена на бензин ниже, чем в некоторых иных государствах, поэтому топливо вывозят за рубеж. Путин заявил, что внутри страны нужно удерживать определенный уровень цен на бензин, "если мы не хотим, чтобы у нас все утащили". Он отметил, что решение данной проблемы заключается в повышении уровня благосостояния населения и заработных плат.

Кроме этого, Путин заявил, что в ряде стран-производителей газа держатся на него очень низкие цены, в результате чего складывается "перевернутая экономика". "Они уже давно понимают, что надо действовать по-другому, но не могут делать этого шага к выравниванию экономики, потому что с этим связана сразу целая цепочка последствий, в том числе социального характера", — добавил в заключение российский президент.