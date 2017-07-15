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Манчестерский суд в пятницу, 14 июля, приговорил к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы британца Бенджамина Стимсона, который служил в составе ополчения провозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на BBC.

Подчеркивается, что британский суд в первый раз признал подданного Соединенного Королевства виновным в террористической деятельности из-за конфликта на востоке Украины. Судья отметил, что изначально британца приговорили к восьми годам тюрьмы, но позже срок сократили на одну треть в связи с тем, что Стимсон признал свою вину.

Обвинение настаивало на том, что 41-летний мужчина собирался "при содействии других лиц совершить акты терроризма путем вступления в ряды ополчения, противостоящего властям Украины, и службы в качестве бойца ополчения", но судья не нашел доказательств непосредственного участия британца в боевых действиях. По словам осужденного, он являлся водителем скорой помощи и никогда не стрелял в противника. Также британцу пришлось провести несколько недель в больнице из-за проблем с желудком, а после долго быть в тылу, лишь на время выезжая на передовую.

Защита мужчины также отмечала, что житель Великобритании поехал в Донбасс в конце лета 2015 года, после завершения активной фазы боевых действий в регионе. В результате суд постановил, что британец не исповедует экстремистских взглядов и не представляет опасности для Соединенного Королевства.

Отмечается, что в Британии узнали о Стимсоне после того, как осенью 2015 года журналисты ВВС встретили его в окрестностях Дебальцева. Тогда придерживающийся ультралевых взглядов мужчина дал понять, что приехал на восток Украины среди прочего и по идеологическим соображениям. По его словам, он решил примкнуть к сторонникам ДНР и ЛНР после репортажей о деятельности крайне правых сил на Украине.

События в самом Донбассе он охарактеризовал как западную агрессию против России.