Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием пассажирского автобуса и трамвая произошла на улице Малахова в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что транспортные средства столкнулись около 7:00 субботы, 15 июля, рядом с торговым центром "Волна".

На опубликованных снимках видно, как на путях стоит неномерная маршрутка, а в нее въехал трамвай №10.

Добавим, что согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в данный момент на пересечении улиц Малахова и Власихинской наблюдается небольшая пробка, в которой машины едут со скоростью от 10 километров в час.