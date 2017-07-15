Фото: spartak-qa.finch.fm

Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над командой "Локомотив" и завоевал свой первый Суперкубок России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что матч прошел в пятницу, 14 июля, на столичном стадионе "Локомотив" и завершился победой действующих чемпионов РФ со счетом 2:1. Авторами голов, забитых "красно-белыми" в дополнительное время, стали Луис Адриано (на 101-й минуте) и Куинси Промес (на 113-й). В составе "Локомотива" отличился игрок Мануэла Фернандеша (на 116-й минута).

Агентство отмечает, что столичный ФК "Спартак" ранее уже три раза участвовал в борьбе за Суперкубок России, но выиграл трофей впервые. "Локомотив" уже в пятый раз сражался за награду, при этом железнодорожники обладают двумя Суперкубками.