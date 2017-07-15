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Двух полковников ФСБ арестовали за вымогательство взятки - СМИ

, ИА "Амител"

Фото: riabir.ru

Двух полковников из центрального аппарата ФСБ арестовали по подозрению в вымогательстве взятки, сообщает в субботу "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. По сведениям издания, силовики получили около миллиона рублей от главы ЧОПа, который таким образом оплатил контракт на охрану дипломатических объектов.

Оба подозреваемых — Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков — сейчас находятся в СИЗО.

Дело завели после того, как в управление собственной безопасности ФСБ обратился гендиректор ЧОПа "Отряд-1" Глеб Сницеров. Мужчина сообщил, что у него вымогают деньги сотрудники ФСБ, которые курируют работу Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России. По его словам, он не единожды отдавал офицерам по несколько сотен тысяч рублей, однако они продолжают требовать от него денег для увеличения числа охраняемых объектов в контракте.

Управление собственной безопасности организовало следственный эксперимент, в ходе которого Сницеров передал Костенкову очередную взятку, и офицер ФСБ был задержан с поличным. Он согласился сотрудничать со следствием и дать показания на своего начальника Кутернина.

"Коммерсант" отмечает, что защита последнего настаивала на домашнем аресте вместо заключения в СИЗО, мотивируя это тем, что Кутернин имеет безупречную репутацию и является обладателем государственных и ведомственных наград.

ЧОП "Отряд-1" получил контракт стоимостью 113,9 млн рублей, который будет действовать 2017 по 2019 год. В этот период под его охраной будут находиться здания управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИДе и его культурного центра, всего 15 объектов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.07.2017 10:48
- гость -

Обычные будни тех кто заботится о нашей безопасности. А вот покемонов ловить в офисе ЗАО РПЦ это терроризм.

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15.07.2017 11:27
Данаец

Надо было платить им зарплату еще больше. В этом вся беда, зарплата у них еще маленькая, будем платить больше такого не будет. По ляму хотя на нос в месяц.

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15.07.2017 12:03
- гость -

А чо у нас не пишут? . Вроде как бывшего БЭПовца и ФСБшника за обнал третьего дня приняли...

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