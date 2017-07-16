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Воскресенье, 16 июля, пройдет в Алтайском каре под знаком дождей и гроз – наиболее сильные осадки прогнозируются в предгорьях.

"На большей части территории дождь, гроза, при грозах местами и в предгорьях сильный ливневый дождь, град", — сообщает региональный Гидрометцентр.

Днем по краю +20…+25 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до18 метров.

В Барнауле дождь, гроза и град ожидаются во второй половине дня. Температура в краевой столице составит +21…+23 градуса.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 6-11 метров в секунду.