Весенний призыв в вооруженный силы РФ завершился

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Минобороны РФ рассказало об итогах весенней призывной кампании.

По данным военного ведомства, служить в российскую армию отправились 142 тысячи человек. Отмечается, что каждый пятый призывник имел высшее образование. Кстати, тем, кто закончил вуз, был предоставлен выбор: год службы по призыву или два года по контракту. А самые талантливые могут пройти службу в научных ротах.

Военные отметили, что стало меньше молодых людей, пытающихся "откосить" от армии. Этой весной количество тех, кто получил повестку и не явился в военкоматы, не превышает 0,2% от общего числа призывников. В Минобороны подчеркнули, что теперь предоставляется отсрочка гражданам, обучающимся в организациях среднего профессионального образования на весь период обучения.