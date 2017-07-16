Фото: Avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 119 квадратных метров, расположенную на Змеиногорском тракте, продают в Барнауле за 11,3 миллиона рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.

Жилье находится на третьем этаже монолитной высотки. В объявлении о продаже делается акцент на том, что в квартире имеется большая лоджия.

"Евроремонт. Полностью новая мебель и вся бытовая техника. Продается полностью со всем под ключ ", — отмечает продавец.

В доме есть консьерж, охрана, огромная парковка.