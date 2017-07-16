Фото: barnaul.org

Детали первого этапа строительства третьего малаховского кольца в Барнауле, которое будет обустроено в районе ТЦ "Волна", сообщили в администрации краевой столицы.

Как информировал ранее портал Amic.ru,активная фаза стройки начнется здесь уже на следующей неделе. В данный момент ведется подготовительный этап – закупаются материалы, решается вопрос о переносе коммуникаций и коммунальных сетей, утверждается схема организации движения.

Начальник дорожного отдела профильного городского комитета Дмитрий Симоненко напомнил, что основной объем работ по созданию инфраструктурного объекта будет выполнен именно в этом году.

В частности, дорожники создадут транспортное кольцо с четырехполосным движением. Ширина каждой полосы составит пять метров.

В этих целях будут перенесены трамвайные пути и коммуникации. Кроме того, будет обустроена ливневая канализация.

"До конца дорожно-строительного сезона планируется уложить нижний слой дорожного покрытия, чтобы автомобилисты могли комфортно передвигаться по дороге до продолжения работ", — подчеркивают в мэрии.

Отметим также, что полностью закрывать автомобильное движение на участке, где будут проводиться работы, не будут. Перекрытие будет поэтапным. О схемах движения в этом районе будет сообщено дополнительно.