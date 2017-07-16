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Ремонт на сумму почти 43 миллиона рублей планируется провести в здании Алтайского краевого музыкального колледжа в центре Барнаула.

Центр государственных закупок Алтайского края объявил тендер на определение подрядчика, который возьмется за проведение работ в образовательном учреждении.

Лот именуется следующим образом: "Выполнение работ по капитальному ремонту учебного корпуса объекта "Здание КГБОУ СПО "Алтайский государственный музыкальный колледж", расположенное по адресу: ул. Песчаная, д. 84 в г. Барнауле".

Начальная сумма контракта составляет 42 998 994,68 рубля. Источник финансирования – краевой бюджет. Аукцион состоится 11 августа.

Отметим, что в настоящее время состояние здания музыкального колледжа, расположенного в самом центре Барнаула, оставляет желать лучшего.