Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль Toyota Mark II столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщили очевидцы в паблике Banraul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что авария произошла в субботу, 15 июля, на трассе Бийск — Барнаул.

На опубликованном снимке видно, что у иномарки передняя часть превратилась в груду хлама, а грузовик съехал в кювет.

Свидетели ДТП отмечают, что водитель авто разбил себе лоб. Также среди пострадавших — две девушки, находившиеся в салоне авто, добавили подписчики сообщества.

Официальных комментариев на данный момент нет. Причины аварии устанавливаются.