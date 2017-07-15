Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль Toyota Mark II столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщили очевидцы в паблике Banraul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что авария произошла в субботу, 15 июля, на трассе Бийск — Барнаул.
На опубликованном снимке видно, что у иномарки передняя часть превратилась в груду хлама, а грузовик съехал в кювет.
Свидетели ДТП отмечают, что водитель авто разбил себе лоб. Также среди пострадавших — две девушки, находившиеся в салоне авто, добавили подписчики сообщества.
Официальных комментариев на данный момент нет. Причины аварии устанавливаются.
Комментарии