Сильные дожди унесли жизни восьми человек в Китае

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Восемь человек погибли, еще один пропал без вести в результате проливных дождей, которые обрушились на провинцию Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.
По данным агентства, ливни, которые не прекращались в четверг и пятницу, вынудили местные власти эвакуировать более 120 тысяч человек.
В общей сложности в зоне бедствия оказались 320 тысяч человек, проживающих в 13 уездах провинции.
Комментарии
Хорошо, что у нас в России все лето во всей стране стоит хорошая погода и в отличии от Китая и других стран ничего не случается с людьми. Ни в Москве во время страшного урагана, про который никого не предупредили и погибли десятки людей, наверное по другой причине, ни где либо еще в России.