Сильные дожди унесли жизни восьми человек в Китае

Фото: pixanews.com

Восемь человек погибли, еще один пропал без вести в результате проливных дождей, которые обрушились на провинцию Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, ливни, которые не прекращались в четверг и пятницу, вынудили местные власти эвакуировать более 120 тысяч человек.

В общей сложности в зоне бедствия оказались 320 тысяч человек, проживающих в 13 уездах провинции.