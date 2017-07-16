Фото: alex-bio.livejournal.com

Район так называемого "Барнаульского ковша" в центральной части краевой столицы в ближайшее время может пережить масштабные изменения – здесь, на акватории Оби, хотят создать искусственный земельный участок и отдать его под застройку.

О проекте соответствующего решения проинформировали в городской администрации. В документе сказано, что инициатором создания искусственного участка выступило ООО "Акватория".

В проекте говорится о том, что создание участка планируется на участке акватории реки Обь (левый берег, район "Ковша" в черте города Барнаула).

Искусственный земельный участок расположен в границах улиц: улица Промышленная дом 4 – дом 12; улица Дамба берега Оби дом 1 – дом 22 б; улица Приресная,1; на водном объекте – река Обь (в районе "Барнаульского ковша").

Общая площадь участка – 0,055 квадратных километра. Срок создания искусственного участка – с 2017 по 2020 год.

Текущая ситуация в этом районе описывается так: "Условия формирования русла реки Обь за последние 30 лет оказали существенное влияние на режим реки и морфологический облик данного ответвления – "Барнаульский ковш". Сочетание больших уклонов и малой крупности русловых наносов, активная добыча песка на реке Обь в черте Барнаула, определила слабую устойчивость русла и ее высокую интенсивность переформирований".

Подчеркивается, что ширина "Барнаульского ковша" уменьшилась в два раза и сегодня не превышает 100 метров. В отдельные годы вход на этот участок пересыхает.

"Наблюдается тенденция отмирания данного участка акватории реки Обь. В перспективе неизбежно освоение данной территорий под жилищное строительство и рекреацию", — говорится в документе.

В этом контексте и поднимается вопрос о создании искусственного земельного участка в Барнаульском ковше.

В мэрии Барнаула добавляют, что заинтересованные лица вправе представить свои предложения и замечания по указанному проекту, которые следует направлять в комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула (656043, г.Барнаул, ул.Короленко, 65).