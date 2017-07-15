Фото: penza-post.ru

Барнаульские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже имущества из строящегося дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что 47-летний злоумышленник проник в дом через окно, убедившись, что его никто не видит. На месте он обнаружил электродрель, походную палатку и слесарный инструмент. Присвоив это себе, мужчина нанес ущерб на сумму 35 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался барнаулец, уже не раз задержанный за подобные преступления.

В данный момент по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.