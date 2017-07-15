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В Афганистане нанесли удар с воздуха по школе, расположенной на севере страны. Об этом в субботу, 15 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа и директора афганского департамента образования.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Кундуз, который является административным центром одноименной провинции.

Life добавляет, что, предположительно, ранения получили три человека.

Очевидцы заявляют, что к авиаудару может быть причастна американская военная авиация.