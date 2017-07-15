Фото: vk.com/act54

В Новосибирске самогруз Mitsubishi FUSO упал на бок, задев забор частного дома. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Новосибирская служба эвакуации АСТ-54".

Уточняется, что инцидент произошел в Камышенском переулке, где грузовой автомобиль устанавливал кольца колодца. Судя по опубликованным снимкам, в результате падения транспорта повреждения получил забор, а также самогруз, у которого помялась кабина и было выдавлено лобовое стекло. Отметим, что сам дом расположен довольно близко к забору.

Данных о пострадавших в результате ЧП нет.