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Барнаульская киностудия Admire kids cinema, которая занимается обучением детей и подростков актерскому мастерству, сняла полнометражный игровой фильм "Алмаз" для детей. Главные роли в ленте исполнили воспитанники этой студии Милослава Кулеш, Юлиана Харитонова, Евгений Евсюков, Никита Кузьмин и Дмитрий Лоскутов.

Съемки шли в интерьерах Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая и туристического центра "Горная аптека". Сюжет фильма основан на мистической истории про таинственный алмаз, который принадлежал выдуманному персонажу графу Орлову.