Фото: vk.com/roadpatrol22

Пьяный автомобилист попал в ДТП в Барнауле поздним вечером в пятницу, 14 июля. Об этом сообщается в группе "ДНД "Дорожный Патруль" во "ВКонтакте".

Уточняется, что авария произошла около 23:00 на перекрестке улица Малахова — Антона Петрова. Выяснилось, что пьяный водитель сильно разогнался на скользкой после дождя дороге. В результате автомобиль занесло, он врезался в стоящий у края проезжей части столб, а затем вылетел на трамвайные пути.

В салоне машины находился лишь водитель. Пострадавших в ДТП нет.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что водитель был лишен права управлять автомобилем, поскольку у его водительского удостоверения истек срок. Результат освидетельствования показал 0.956 мг/л.

По данному факту был составлен административный протокол. Водителя доставили в полицейский отдел, а машину — на спецстоянку.