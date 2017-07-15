Фото: vk.com/roadpatrol22
Пьяный автомобилист попал в ДТП в Барнауле поздним вечером в пятницу, 14 июля. Об этом сообщается в группе "ДНД "Дорожный Патруль" во "ВКонтакте".
Уточняется, что авария произошла около 23:00 на перекрестке улица Малахова — Антона Петрова. Выяснилось, что пьяный водитель сильно разогнался на скользкой после дождя дороге. В результате автомобиль занесло, он врезался в стоящий у края проезжей части столб, а затем вылетел на трамвайные пути.
В салоне машины находился лишь водитель. Пострадавших в ДТП нет.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что водитель был лишен права управлять автомобилем, поскольку у его водительского удостоверения истек срок. Результат освидетельствования показал 0.956 мг/л.
По данному факту был составлен административный протокол. Водителя доставили в полицейский отдел, а машину — на спецстоянку.
Комментарии
Как бы устроить ГИБДД в местительном клубе по пятницам, этакий слет дорожных пьяниц, торопыг, путающих педали и прочих дорожных бестолочей.
Может такой диалог, даст не совсем, но положительный результат!