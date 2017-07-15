Неизвестные за ночь угнали 13 машин из московского автосалона

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Столичный автосалон, наполненный дорогими иномарками, подвергся нападению автоугонщиков минувшей ночью. Как сообщает телеграм-канал Mash, пожилой охранник не смог оказать сопротивление преступникам и не успел вызвать полицию. После того как охранник был связан, злоумышленники начали угонять автомобили.

Добычей преступников стали четыре "мерседеса", среди которых GL и ML, "порше-панамера", два "инфинити QX 56", BMW X6 и X5, "ауди А8" и "ауди А7", "тойота — ленд крузер" и "рендж-ровер". Общая стоимость ущерба, по предварительным оценкам, превышает 40 миллионов рублей.

В настоящий момент ведётся розыск злоумышленников.