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Непогода ждет жителей Алтайского края в воскресенье, 16 июля. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Так, грозы и дожди будут идти в отдельных районах края в течение всех суток. Ночью температура за окном составит от 9 до 14 градусов выше нуля. В утренние часы в регионе местами будет туманно. Днем в южных и восточных районах пройдут сильные дожди с градом. Температура составит от +21 до +26 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный, с переходом на юго-западный. Ночью 2-7 метров в секунду с усилением по югу до 8-13 метров. Днем от 5 до 10 м/с с порывами до 13-18 метров.

В Барнауле в этот день ночью будет преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится до +12...+14 градусов. Во второй половине дня в столице региона пройдет дождь и гроза, возможен град. Воздух прогреется до 21...23 градусов тепла.

Ветер в Барнауле задует также северо-восточный с переходом на юго-западный. Ночью его скорость будет равна 2-7 метрам в секунду, днем — 4-9 м/с, а при грозе — до 10-15 метров.