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Россия ограничила полеты "Грузинских авиалиний" из Тбилиси в Москву в ответ на то, что Грузия не выдала разрешение на выполнение рейсов компании "Уральские авиалинии" из Жуковского в Тбилиси. Об этом в субботу, 15 июля, написал "Интерфакс" со ссылкой на представителя Минтранса России.

В ведомстве отметили, что данное ограничение — "ответная зеркальная мера". По словам собеседника агентства, с мая грузинские авиавласти запретили российской компании выполнять четыре рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси с летнего расписания.

Источник заявил, что грузинская сторона должна была выполнить свои обязательства перед Россией и разрешить "Уральским авиалиниям" выполнять данные полеты.

Агентство отмечает, что ранее статус регионального аэропорта "Жуковского" спровоцировал ряд международных скандалов. Например, авиавласти Таджикистана и Израиля, относя "Жуковский" к аэропортам Московского авиаузла, в течение длительного времени отказывались согласовывать рейсы вторых назначенных перевозчиков от РФ.

Отмечается, что статус регионального аэропорта дает право Жуковскому не ограничивать количество перевозчиков и рейсов, выполняемых из аэропорта.