Самосвал протаранил два легковых автомобиля в Новосибирске

Фото: vk.com/avtospas54rus

Легковушка попала под самосвал на проезде Энергетиков. По информации специалистов мобильного приложения "Автоспас", столкновение произошло около 12:30. Участники аварии двигались в соседних рядах в сторону пл. Энергетиков.

"В районе выезда с АЗС “Газпромнефть” самосвал при перестроении ударяет “Ниссан”. От удара “Ниссан” отлетает в столб на тротуаре, отчего его разворачивает", — сообщили они на своей странице во "ВКонтакте".

В седане находились три человека, серьёзно никто из них не пострадал: одна из женщин-пассажиров сильно ушибла ногу, прибывшие на место аварии медики оказали ей первую помощь.

Специалисты "Автоспаса" также отметили, что тот же самосвал 5 часами ранее уже фигурировал в другом ДТП при схожих обстоятельствах на ул. Танковая. Однако попавшая в первых раз под MAN "Хонда" пострадала значительно меньше, а люди не пострадали вовсе.