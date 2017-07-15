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Мощный взрыв прогремел на железнодорожном вокзале в Петрозаводске. Инцидент произошел днем в субботу, 15 июля, пишут "Известия" со ссылкой на карельские СМИ.

Предварительно установлено, что это был контролируемый взрыв, который совершили сотрудники Росгвардии. Таким образом они уничтожили оставленную на вокзале подозрительную сумку.

Ее нашли рядом с киоском "СоюзПечать". Из-за плотности сумки определить, что находится внутри, не удалось. Поэтому саперы решили взорвать объект.

СМИ добавляют, что подъезды к вокзалу на время перекрывали, а всех пассажиров эвакуировали. В связи с перекрытием проезда к вокзалу спецслужбами в столице Карелии на дорогах образовались заторы.

Отмечается, что на место ЧП приезжали не только саперы с собакой, но и скорая помощь.