Фанаты "Спартака" и "Локомотива" на прошедшем матче за Суперкубок провели акцию против фильма Алексея Учителя "Матильда", пишет ZNAK.com.

Во время матча на фанатских секторах обеих команд неожиданно растянули транспаранты с надписями "За веру, царя и отечество!" и "Учитель, руки прочь от русского царя!".

Болельщиками на своей странице в Facebook восхитилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая является ярым противником фильма. Премьера "Матильды", посвященной отношениям Николая II и балерины Матильды Кшесинской, назначена на осень 2017 года.

"Болельщики прислали на почту. Наши ребята молодцы! Желаю с каждым матчем становиться сильнее! Я знаю, что лучшие дни болельщиков впереди!" - написала Поклонская.