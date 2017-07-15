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Глава украинского МИД Павел Климкин посчитал, что нужды в итоговой декларации саммита Украина — Евросоюз нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Корреспондент".

"Всё очень просто: зачем нам ещё одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в Соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы", — цитирует агентство слова министра иностранных дел Украины.

Он добавил, что текст декларации будут считать только эксперты, а остальные забудут неважные заявления через 15 минут. Климкин добавил, что не является сторонником подобных быстро забываемых заявлений.

Напомним, 19-й саммит Украина — Европейский Союз прошел 13 июля в украинской столице. В связи с разногласиями касательно текста итоговой декларации документ не приняли. Но глава страны Петр Порошенко заявил, что доволен результатами встречи.