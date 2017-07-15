Вице-спикер Госдумы, известный телеведущий Петр Толстой заступился за дочь Александру, которая в летнем лагере Йельского университета раскритиковала российское образование, пишет URA.RU.
Александру в сервисе Ask.fm спросили, не собирается ли она поступать в Высшую школу экономики, в лицее при которой она учится сейчас.
"Нет, не дай Бог. Поучившись в этой системе, очень разочаровалась", — ответила она.
Как отмечается, девушка раскритиковала и журфак МГУ. При этом она призналась, что Йельский университет, где она находится сейчас, "очень крутой", и она от него в восторге.
Эти заявления вызвали недоумение. За комментарием обратились к отцу девушки. Однако депутат оправдал свою дочь, не найдя в ее высказываниях ничего непатриотичного.
"Это ее частная жизнь, что же я буду это обсуждать? То, что ей не нравится определенный вуз, в лицее которого она учится, это совершенно не значит, что она не патриот. Это все чушь собачья. Я не готов обсуждать публикации в интернете", — высказался Толстой.
Ранее российское образование критиковала дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
В настоящее время Йельский университет является одним из лучших университетов мира. Входит в "Лигу плюща" - сообщество восьми наиболее престижных частных американских университетов. Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами составляет так называемую "Большую тройку".
Комментарии
сама из себя еще ничего не представляет, но уже выпендривается
но если она гуманитарий (политолог, журналист и т.д.), она будет на Западе не нужна, и будет работать в России, вредить в меру своей образованности
если математик или другая точная наука, то они ее оставят
Вот благодаря таким думцам система образования в России деградировала настолько, что даже их дети это осознают!!!
И она - система образования - продолжает падать вниз.
А в Советское время наше образование было лучшим в мире!!!!!!!!!!!!!
Хотя, тут все понятно, ведь сенатор Александров сказал, что депутаты в России нужнее учителей и врачей!!!
Такими темпами скоро аттестат, полученный в шараге в Конго будет лучше диплома, полученного в ВУЗе РФ.
Как то так, возможно.
15.07.2017 21:56
bds22
Скажите, уважаемый, Вы видели или хотя бы слышали о "Работающих детях депутатов и чиновников" ( и будет работать в России)????????????))))))))))))))))))))))))))))))))))))