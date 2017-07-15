Вице-спикер Госдумы, известный телеведущий Петр Толстой заступился за дочь Александру, которая в летнем лагере Йельского университета раскритиковала российское образование, пишет URA.RU.

Александру в сервисе Ask.fm спросили, не собирается ли она поступать в Высшую школу экономики, в лицее при которой она учится сейчас.

"Нет, не дай Бог. Поучившись в этой системе, очень разочаровалась", — ответила она.

Как отмечается, девушка раскритиковала и журфак МГУ. При этом она призналась, что Йельский университет, где она находится сейчас, "очень крутой", и она от него в восторге.

Эти заявления вызвали недоумение. За комментарием обратились к отцу девушки. Однако депутат оправдал свою дочь, не найдя в ее высказываниях ничего непатриотичного.

"Это ее частная жизнь, что же я буду это обсуждать? То, что ей не нравится определенный вуз, в лицее которого она учится, это совершенно не значит, что она не патриот. Это все чушь собачья. Я не готов обсуждать публикации в интернете", — высказался Толстой.

Ранее российское образование критиковала дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В настоящее время Йельский университет является одним из лучших университетов мира. Входит в "Лигу плюща" - сообщество восьми наиболее престижных частных американских университетов. Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами составляет так называемую "Большую тройку".