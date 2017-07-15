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Московский восьмиклассник, 13-летний Магомед разоблачил шестерых кураторов "групп смерти" и передал их данные правоохранителям. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Отмечается, что подросток специально добавлялся в группы, чтобы узнать, чем увлекаются его одноклассники. После того, как он узнал правила игры "Синий кит", победители в которой завершают жизнь самоубийством, школьник сдал кураторов в МВД.

Стражи порядка получили ссылки на страницы шестерых людей и выяснили их данные. В скором времени они будут задержаны.

Подчеркивается, что трое из шестерых кураторов оказались школьниками.