Жители Ставрополья в социальных сетях делятся фотографиями лимонада "Вождь", на этикетке которого изображен Сталин, сообщает НТВ.

Женщина по имени Юлия Полякова сообщила на своей странице в соцсети, что лимонад она купила в обычной бакалее за 50 рублей.



Производство газировки с Иосифом Сталиным на этикетке находится в местном поселке Иноземцево.

По словам производителей, изготовлен лимонад "Вождь" по старинной грузинской рецептуре, разработанной на основе натуральных фруктовых и травяных настоев, экстрактов плодов и листьев экзотического растения гуанабана.