Иранский математик и единственная женщина, получившая Филдсовскую премию, Мариам Мирзахани скончалась в возрасте 40 лет в Стэнфорде, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Tehran Times.

Причиной смерти, вероятно, стал рак груди, который обнаружили у Мирзахани четыре года назад. В последнее время она лежала в больнице.

Женщине вручили престижную международную награду в 2014 году. Премию присуждают раз в четыре года ученым не старше 40 лет.

Мирзахани отметили с формулировкой "за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и в теорию пространств их модулей".

Tragic passing of #Iran's "Queen of Mathematics" in California. #MaryamMirzakhani was the first female winner of the Fields Medal prize #RIP pic.twitter.com/hq4xmBo06F