Группа "Руки вверх" выступила перед жителями Заринска на День города - 15 июля, когда город одновременно празднует еще и День металлурга.
Концерт организовало предприятие "Алтай-Кокс". Также перед горожанами выступила группа "Лейся песня" и Владимир Кузьмин. На праздничном мероприятии был полный аншлаг, отмечают жители города.
"Мы счастливы, что, чем дальше уезжаешь от больших мегаполисов, тем добрее и гостеприимнее и, наверное, честнее люди, которые приходят на такие концерты и такие праздники. Сегодня в очередной раз убеждаемся, что каждый из вас нашел для себя какую-то маленькую частичку любви. Мы очень рады, что, впервые находясь в вашем городе, сразу увидели вот такое огромное количество новых друзей, которые теперь появились у нас в Заринске. С Днем города. С Днем металлурга, друзья", — поздравил со сцены жителей города лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков.
Праздник завершился фейерверком.
Напомним, что в прошлом году на День города в Заринске выступали Дима Билан и Игорь Саруханов.
Комментарии
Это День Города на День Металлурга перенесли.
А День Города должен быть 29 ноября 1979 г., когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Заринский получил статус города.
В ноябре Бабкина поиедет- у неё кустюмы теплее.
Спасибо Алтай Коксу за праздник!
тот случай, когда лучше посмотреть на компе, чем стоять 4 часа в толпе
Спасибо Губернатору за праздник!
Жукову красная бабочка к лицу.