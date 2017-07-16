Группа "Руки вверх" выступила перед жителями Заринска на День города - 15 июля, когда город одновременно празднует еще и День металлурга.

Концерт организовало предприятие "Алтай-Кокс". Также перед горожанами выступила группа "Лейся песня" и Владимир Кузьмин. На праздничном мероприятии был полный аншлаг, отмечают жители города.

"Мы счастливы, что, чем дальше уезжаешь от больших мегаполисов, тем добрее и гостеприимнее и, наверное, честнее люди, которые приходят на такие концерты и такие праздники. Сегодня в очередной раз убеждаемся, что каждый из вас нашел для себя какую-то маленькую частичку любви. Мы очень рады, что, впервые находясь в вашем городе, сразу увидели вот такое огромное количество новых друзей, которые теперь появились у нас в Заринске. С Днем города. С Днем металлурга, друзья", — поздравил со сцены жителей города лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков.

Праздник завершился фейерверком.

Напомним, что в прошлом году на День города в Заринске выступали Дима Билан и Игорь Саруханов.