Правоохранительные органы Абхазии установили личности обоих причастных к нападению на российских туристов 11 июля, сообщает телеканал 360 заявление местного секретаря совета безопасности Мухамеда Килбу.

"Лица, совершившие разбойное нападение на российских туристов и убийство одного из них 11 июля в Гудаутском районе, установлены. Один из них задержан, в отношении второго проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания", — сообщил Килба.

Имена злоумышленников не сообщаются в интересах следствия. Все данные о них сообщат после сбора доказательной базы.

Днем 11 июля на группу российских туристов, возвращавшихся с рыбалки, напали двое вооруженных грабителей в масках. Нападавшие потребовали у россиян отдать все деньги и ценные вещи. Один из туристов, 33-летний москвич Андрей Кабанов, оказал сопротивление и был смертельно ранен.