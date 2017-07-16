История со стрелком, который убил под Тверью 9 человек, получила продолжение. Единственную выжившую после той страшной трагедии, спрятавшуюся под одеяло девушку, отказались признавать потерпевшей, сообщает паблик MASH.
Причину в следственном комитете пока не озвучили, сообщил адвокат девушки. Сама Марина Коныгина написала жалобу главе СКР.
Комментарии
Всё правильно. Её же не убили
Ну так-то она свидетель.Какая она потерпевшая?То что ужасов насмотрелась?Тогда мы все потерпевшие0
По - моему девушка много врет. Смотрела эту передачу у Малахова. Не оправдываю, конечно же убийцу, но пить надо меньше! Соседи говорили, что на этой даче регулярно собирались пьяные компании и до утра пили и орали. По пьяни, могли и "завести" мужика.
16.07.2017 10:12
гость
Так и было, докапались до него, что он не служил в погранвойсках
Охренеть, тут как минимум покушение на убийство. Это все равно, что не признать потерпевшим человека, который увернулся от пули. Ну он же увернулся, значит не потерпевший. А то что его хотели убить, так нас всегда хотят убить, не убили же. С трудом понимаю отдельных сотрудников правоохранительных органов, кажется там иногда встречаются такие интересные кадры
Нас всегда пытаются убить больница, общепит,и т.д.
Бред следователей.
Омайгад.Пьянь по стреляли.
16.07.2017 10:33
- гость -
Нас всегда пытаются убить больница, общепит,и т.д.
Когда без огнестрела в руках, то это просто врачебная ошибка или неправильное хранение продуктов, хотя по мне так это преступная халатность.
16.07.2017 10:33
- гость -
как ты жив до сих пор, непонятно
Так и было, докапались до него, что он не служил в погранвойсках
----------------------------
И ещё назвали недомужиком, т.к.он жил с престарелой матерью.
Вообще за базаром следить надо. Чтобы потом не пришлось плакать и просить, чтобы признали потерпевшим. Попросили бы уйти вежливо, может и не пришел бы с волыной. Особенно осторожно надо с больными на голову. Их надо бы выявлять и от общества изолировать
надо на психическую вменяемость проверять тех кто в органы идет и чаще их на полиграф водить - смотришь и все перед законом равны будут а то сейчас кто у власти и с деньгами как то ровнее оказались и всё им ни по чём. верховный после общения с народом сказал же что его н6и чего не удивило он об этом и так знает. А раз знает - почему не пытается менять? Не дают? Кто? У власти вроде не 5 лет? Сталин помнится за этот срок страну перевернул и мир уважать заставил СССР!!! и кроме уважения и страха - в стране порядок был. Необходим НЭП был - сделали и потом все снова к коммунизму. сейчас олигархи зажрались и ничего не боятся - бабло вывели за рубеж и шантажируют этим. народ нищает им по... главное бензинчик подороже!!! и что он сказал слишком резво поднимаете - пожалуйста помедленнее чтоб народ не сильно волновался - а то выборы скоро!!! Народ с егэ тупеет -
«Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это.»
Лев Николаевич Толстой