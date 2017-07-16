В Барнауле полицейские устанавливают личности злоумышленниц, обманным путем похитивших 500 000 рублей у пенсионеров, сообщает региональное МВД.
По предварительной информации, накануне пенсионер возвращался с магазина домой. У подъезда он встретил двух женщин.
"Подозреваемые представились сотрудниками "Горгаза". Под предлогом проверки электрической плиты они проникли в квартиру. Дверь квартиры осталась открыта, женщины во время проверки отвлекали хозяина. Проверив плиту, злоумышленницы быстро ушли. Через несколько дней хозяева обнаружили пропажу денег", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
С-ки крашенные!
Горгаз и проверка электроплиты ??????
обеспеченный дед... был.
Бедные пенсионеры.
Какая чушь, кто придумывает эти новости, сотрудники "Горгаза" пошли проверять электроплиту. У деда газа в квартире нет, зато полмиллиона наличкой лежит.
причём так, чтобы быстренько найти. Как его можно было отвлечь и шастать по квартире, если их не десять человек было. Может дедок преувеличил сумму?
Соседка моя толком не ест, а получает по 20 тыс., плюс льготы. Так я поверю, что там уже к миллиону наскладано.
А у моей знакомой бабуси на книжке уже полтора миллиона накоплено, плюсует проценты, докладывает ещё.
Поэтому правительство и президент думают, что всё население богатое, триллионы на счетах в банках, да ещё под подушками столько же.
Мошенники это подтверждают.
Однако с зарплаты около 10 тыс.( как у большинства), ничего не накопить.
Завидуете пенсионерам, нищеброды?
Чужие деньги нехорошо считать, какая вам разнится у кого сколько и где лежит.
Для зависти есть более удачные примеры.
Как можно "плюшкину" завидовать.
Вечное их нытье надоело.
Хватит прибедняться.
Ладно, кто детям, внукам помогает.
А то есть такие, что побираются, не питаются как следует, а складывают.
Сам " нищеброд".
Нам хватает. И на МРот люди как-то живут.
А я заметил, что у кого большая пенсия, те ещё больше поют, чем у кого правда маленькая...
А часто последнее время в новостях слышно, как большие суммы у стариков мошенники выуживают.
Это для того, чтобы пенсии не увеличивать, вот и придумывают. Пусть Путин поживёт даже и на 20 000 рублей, попробует. Он и не жил на такие никогда.
Конечно, при нынешней жизни, сбережения никому не помешают. Пожилым и молодым. И на лекарства, и на уход, и на всё остальное...
Если у деда дома электроплита, а газа нет, зачем он повел к себе газовщиков, полмиллиона показать? Ощущение, что это утка, но придумавший ее поторопился и вместо электриков, про газовщиков написал. Может детективный сериал про "Мосгназ" насмотрелся