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Новости

Женщины в Барнауле под видом сотрудниц "Горгаза" забрали у деда 500 тысяч

, ИА "Амител"
Под предлогом проверки электрической плиты они проникли в квартиру

Фото: Twitter.com

В Барнауле полицейские устанавливают личности злоумышленниц, обманным путем похитивших 500 000 рублей у пенсионеров, сообщает региональное МВД.

По предварительной информации, накануне пенсионер возвращался с магазина домой. У подъезда он встретил двух женщин.

"Подозреваемые представились сотрудниками "Горгаза". Под предлогом проверки электрической плиты они проникли в квартиру. Дверь квартиры осталась открыта, женщины во время проверки отвлекали хозяина. Проверив плиту, злоумышленницы быстро ушли. Через несколько дней хозяева обнаружили пропажу денег", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.07.2017 10:55
- гость -

С-ки крашенные!

0  0
16.07.2017 11:00
гость

Горгаз и проверка электроплиты ??????

0  0
16.07.2017 11:13
- гость -

обеспеченный дед... был.

0  0
16.07.2017 11:15
гость

Бедные пенсионеры.

0  0
16.07.2017 11:25
гость

Какая чушь, кто придумывает эти новости, сотрудники "Горгаза" пошли проверять электроплиту. У деда газа в квартире нет, зато полмиллиона наличкой лежит.

0  0
16.07.2017 11:44
- гость -

причём так, чтобы быстренько найти. Как его можно было отвлечь и шастать по квартире, если их не десять человек было. Может дедок преувеличил сумму?

0  0
16.07.2017 11:48
- гость -

Соседка моя толком не ест, а получает по 20 тыс., плюс льготы. Так я поверю, что там уже к миллиону наскладано.

0  0
16.07.2017 12:24
- гость -

А у моей знакомой бабуси на книжке уже полтора миллиона накоплено, плюсует проценты, докладывает ещё.
Поэтому правительство и президент думают, что всё население богатое, триллионы на счетах в банках, да ещё под подушками столько же.
Мошенники это подтверждают.
Однако с зарплаты около 10 тыс.( как у большинства), ничего не накопить.

0  0
16.07.2017 12:27
Саныч

Завидуете пенсионерам, нищеброды?
Чужие деньги нехорошо считать, какая вам разнится у кого сколько и где лежит.

0  0
16.07.2017 12:41
- гость -

Для зависти есть более удачные примеры.
Как можно "плюшкину" завидовать.
Вечное их нытье надоело.
Хватит прибедняться.
Ладно, кто детям, внукам помогает.
А то есть такие, что побираются, не питаются как следует, а складывают.
Сам " нищеброд".
Нам хватает. И на МРот люди как-то живут.

0  0
16.07.2017 12:46
- гость -

А я заметил, что у кого большая пенсия, те ещё больше поют, чем у кого правда маленькая...
А часто последнее время в новостях слышно, как большие суммы у стариков мошенники выуживают.

0  0
16.07.2017 12:52
- гость -

Это для того, чтобы пенсии не увеличивать, вот и придумывают. Пусть Путин поживёт даже и на 20 000 рублей, попробует. Он и не жил на такие никогда.

0  0
16.07.2017 12:58
- гость -

Конечно, при нынешней жизни, сбережения никому не помешают. Пожилым и молодым. И на лекарства, и на уход, и на всё остальное...

0  0
16.07.2017 12:58
гость

Если у деда дома электроплита, а газа нет, зачем он повел к себе газовщиков, полмиллиона показать? Ощущение, что это утка, но придумавший ее поторопился и вместо электриков, про газовщиков написал. Может детективный сериал про "Мосгназ" насмотрелся

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