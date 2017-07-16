В Барнауле полицейские устанавливают личности злоумышленниц, обманным путем похитивших 500 000 рублей у пенсионеров, сообщает региональное МВД.

По предварительной информации, накануне пенсионер возвращался с магазина домой. У подъезда он встретил двух женщин.

"Подозреваемые представились сотрудниками "Горгаза". Под предлогом проверки электрической плиты они проникли в квартиру. Дверь квартиры осталась открыта, женщины во время проверки отвлекали хозяина. Проверив плиту, злоумышленницы быстро ушли. Через несколько дней хозяева обнаружили пропажу денег", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.