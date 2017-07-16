С началом грибного и ягодного сезона у спасателей работы, как правило, прибавляется. Нередки случаи, когда долгожданные походы в лес заканчиваются весьма печально. ГУ МЧС по Алтайскому краю дает несколько советов.



Как подготовиться к выходу в лес? Как вести себя, чтобы не заблудиться?

- Для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в лес, обсудить с ними маршрут и время возвращения.

- Спасатели рекомендуют перед походом за грибами надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.

- Возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты.

- Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и с трех метров. Лучше всего рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки.

- Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов — какие-то необычные деревья, скалу, камни и т.д. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции.

Если вы все-таки заблудились

- Не паникуйте, остановитесь и подумайте — откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд.

- Если есть возможность – влезьте на высокое дерево и осмотритесь. Что отличает местность, где вы находитесь (реки, просеки, горы, деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их увидите.

- Если точно знаете, что вас будут искать — оставайтесь на месте, разведите костер — по дыму найти человека легко.

- Если ищете дорогу сами — старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку — двигаясь вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали.

- Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

- Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала — не звериная ли. Если ветки то и дело бьют вам в лицо и грудь, это значит, что дорожка протоптана зверями. Немедленно сойдите с нее, встречаться с лесными обитателями все равно опасно.

- Оставляйте по дороге "зарубки": надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам помочь.

- Если все же ночь застала вас в лесу, подберите подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега выбирается высокое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.

Также, как отмечают алтайские спасатели, сотовый телефон уже не раз помогал установить место нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы находитесь на территории "чужого оператора" сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер 101 и попытаться объяснить свое местонахождение.

"Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес, не попасть в экстремальную ситуацию. Приятного отдыха!", — гарантируют в ГУ МЧС по Алтайскому краю.