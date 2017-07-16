В Челябинской области завелся живодер, который выпотрошил пять ежей прямо около детского сада. Сейчас его ищет местная полиция, сообщает паблик MASH.

Живодер оставил и странное послание на скамье, написанное кровью животных.

Инцидент произошел 14 июля в поселке ГРЭС Троицка. Фотографии в социальные сети выложила женщина, которая утром вела в детский сад своего ребенка.

"Люди, нельзя молчать! Мимо пройдем, ничего не сделаем — будем соучастниками следующих преступлений", — написали жители Троицка в социальной сети, напомнив, что маньяк Чикатило начинал с кошек.