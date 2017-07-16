В алтайском городе-курорте Яровое на озере Большое Яровое поставили рекорд по одновременному лежанию на воде звездочкой.
В прошлом году в акции участвовало 1 тысяча 350 человек, в этом году организаторы рассчитывали на 1,5 тысячи человек.
Однако, как сообщается, в установлении нового рекорда пожелало участвовать более двух тысяч человек.
Инструктаж перед установкой рекорда провели звезды Comedy Women Екатерина Варнава и Наталья Андреевна.
Комментарии
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